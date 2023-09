La proposta di Ponzanelli: “Intitoliamo a Paolino Ranieri il Museo Audiovisivo della Resistenza”

Tramontata l’ipotesi di intitolare a Paolino Ranieri il palahockey, così come proposto da Sarzana Protagonista e Pd all’indomani dell’uscita dell’Anpi dalla sede adiacente alla struttura del Vecchio Mercato, il nome dell’ex sindaco e partigiano “Andrea” della Brigata Muccini, viene speso ora per il Museo Audiovisivo della Resistenza delle Prade. A proporlo non sono però gli esponenti della minoranza, bensì il sindaco Cristina Ponzanelli in una lettera formale inviata al presidente del museo Carola Baruzzo e recapitata oggi. Un invito che, per quanto riguardante un luogo lontano dalla città ma di indiscusso valore e significato, ha colto di sorpresa la stessa opposizione che nella seduta di otto giorni fa aveva prima chiesto di modificare e poi ritirato la propria mozione che inizialmente intendeva legare il nome di Ranieri alla struttura sportiva.

“Porto alla sua attenzione – ha scritto Ponzanelli – la scelta di intitolare lo stabile, di proprietà del Comune di Sarzana, alla memoria di Paolino Ranieri, figura di indubbio valore, ben oltre i confini comunali”. “Ritengo tale intitolazione – ha aggiunto – l’omaggio più appropriato, sia perché fu proprio Ranieri uno dei fondatori del Museo, sia in quanto questo storico luogo ci offre l’occasione di condividere la sua celebrazione con le tante realtà territoriali e associative che da moltissimi anni ne sono una componente essenziale, dunque in una dimensione che supera ampiamente gli stretti confini amministrativi. Sono certa che tutti i membri dell’Assemblea e il Comitato Scientifico apprezzeranno questa mia iniziativa”.

Ponzanelli, in rappresentanza del Comune di Sarzana, ha inoltre richiesto la convocazione dell’assemblea dei soci del museo per il prossimo 2 ottobre per discutere della proposta con i 26 membri fra i quali nove comuni, due province, undici sezioni ANPI, CGIL, Comitato unitario per la Resistenza e ISR La Spezia e infine ISRA Massa-Carrara. Intanto, nel Consiglio comunale di prossima convocazione, la maggioranza presenterà con tutta probabilità un proprio documento per chiedere che lo stesso palahockey venga intitolato a Giuliano Tori, pioniere dello sport rotellistico cittadino.

Dal 2010, anno della scomparsa di Ranieri, in poi, una prima proposta di intitolazione di un luogo alla sua memoria – nello specifico Piazza Luni – era stata avanzata nel 2011 dall’Anpi di Sarzana ma senza alcun esito, così come quella più recente, datata 2019, lanciata dall’attuale consiglire Renzo Guccinelli.

