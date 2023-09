Lo Spezia con la Reggiana per la prima vittoria e per infrangere lo spettro del gol che manca

In campo per cancellare il buio di questo inizio stagione e dare finalmente il via ad un campionato di alto livello. Lo Spezia affronta a Cesena la Reggiana in quello che sarà il penultimo appuntamento ‘casalingo’ lontano dal Picco, che si prepara a tornare protagonista ad inizio ottobre, con il derby contro il Pisa. Oltre settanta anni dopo, le due squadre tornano ad affrontarsi in Serie B, ancora alla caccia della prima vittoria in campionato. La Reggiana è squadra da trasferta, ha perso solo all’esordio lontano dal Mapei, conquistando poi due pareggi contro Como e Parma, in una gara di sofferenza ma che ha dato prova delle capacità difensive della squadra di Nesta.

Un problema in più per uno Spezia che fa tanta fatica a segnare, almeno nelle ultime uscite. Sono solo due i marcatori stagionali (in campionato) della squadra di Alvini, quel Luca Moro che si è presentato con il botto con due gol al Sudtirol alla prima giornata, e Arkadiusz Reca, sempre in gol a Bolzano nell’esordio in B delle Aquile. Da tre gare la squadra di Alvini non riesce a trovare la via della rete, la striscia senza gol più lunga di tutte le squadre del campionato, ma che si spera possa essere spezzata proprio domani. E uno degli uomini su cui puntare sarà Daniele Verde, brillante contro il Venezia e finalmente tornato al centro del progetto. È bastata una sola partita al numero 99 per diventare l’uomo più pericoloso dello Spezia: quattro occasioni create, dieci tiri, nessuno meglio di Verde in questo avvio di B. Una forza in più su cui contare per Alvini, che cerca quindi la prima vittoria in stagione nei 90′ e vuole infrangere quel record negativo che non lo vede vincere in campionato da ormai più di un anno.

