Successo a Pietra Ligure al Teatro Moretti con lo spettacolo Dream&Win Show, è andata in scena l’estrazione dei biglietti della lotteria PietraForever: Dream&Win, organizzata da Facciamo Centro. In palio fantastici premi tra cui una Fiat 500 Hybrid Club, una crociera per due persone nel Mediterraneo e un soggiorno per due persone in una struttura di Pietra Ligure.

Ecco i biglietti vincenti:

1 premio biglietto 0135

2 premio biglietto 2297

3 premio biglietto 2906

