Migranti, Bagnasco (Forza Italia): “Azione congiunta per l’accoglienza ma contrasto dell’immigrazione clandestina”

Genova. “Sul tema immigrazione occorre un confronto immediato. Non possiamo negare che l’Italia stia vivendo un momento particolarmente delicato sotto questo aspetto ed è necessario prendere in mano le redini della situazione prima che sia troppo tardi, ponendo particolare attenzione alle zone di frontiera, come Ventimiglia, che richiedono attenzioni particolari. Sindaci e prefetti sono in grande difficoltà e i cittadini iniziano ad essere stanchi. L’Europa deve intervenire subito, questa volta non può voltarsi dall’altra parte”.

Lo ha dichiarato Roberto Bagnasco, parlamentare, deputato Fi, che ha guidato una delegazione di Forza Italia a Ventimiglia per incontrare il sindaco, Flavio Di Muro e la dirigenza locale del partito di Forza Italia, il quale sta affrontando una situazione difficilissima con la Francia che attua respingimenti di massa al confine con l’Italia.

