Rapallo. A lezione dai monaci tibetani: “Coltivare la pace mentale per realizzare la pace nel mondo”

Alle spalle del Maestro Thupten Menlha un gruppo di monaci continua instancabile a lavorare al Mandala della Pace, creando con le cannucce un sottofondo di vibrazioni su cui viaggiano le parole del relatore. Così distanti da noi, linguisticamente parlando, eppure così vicine. Siamo nel ventre materno del Vivaio rapallese “Il Geranio” di Marco Fenelli, che da ieri – in collaborazione con l’associazione Ghe Pel Ling di Milano e in nome di quella ricerca di “bellezza” che ispira le tante attività collaterali alla mission commerciale, dal teatro alla musica – ospita i Monaci tibetani di Jadrel Khangsten, un gruppo di religiosi appartenente al Monastero di Sera Jey, nel Sud dell’India, dalla scorsa primavera impegnati in un tour di auto-finanziamento in Italia.

