Recco: lavori per la raccolta delle acque piovane ad Ageno, quasi ultimato il primo step

Dallo staff del Sindaco di Recco

In località Ageno si sta completando la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria per il disciplinamento delle acque meteoriche, un’opera di grande rilevanza per la sicurezza del territorio. L’intervento, finanziato con 150mila euro di fondi del Pnrr, consiste in 10 attività, tra cui la sostituzione di vecchie tubazioni, la creazione di nuovi pozzetti interrati, la modifica della pendenza della strada per un tratto di 30 m e la realizzazione di nuove cunette. L’obiettivo è quello di ottimizzare la raccolta delle acque e di prevenire i fenomeni di allagamenti e frane. Nonostante la presenza del cantiere, la strada continuerà a resterà aperta durante tutte le altre fasi lavori di adeguamento della rete di raccolta delle acque piovane, indispensabili per risolvere il problema dell’insufficienza e del sottodimensionamento della stessa. “Ancora una volta, grazie alla capacità dell’Amministrazione di accedere alle risorse del Pnrr, siamo riusciti a fare un passo in avanti nella prevenzione da frane e alluvioni e quindi per la sicurezza dei cittadini e dei luoghi in cui vivono” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

» leggi tutto su www.levantenews.it