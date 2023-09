Serie D. Albenga vs Vado alla fine si gioca a porte aperte. Cosenza: “Sollevati, fiducia nel Comune”

Albenga. Sembrava già essere momento di rassegnazione per gli appassionati ingauni in vista della prima casalinga dell’Albenga in Serie D dopo 33 anni. Contro il Vado sarebbe dovuta essere una gara a porte chiuse, invece in serata è arrivato un ribaltone. L’Annibale Riva sarà a porte aperte e ad annunciarlo è stato il presidente bianconero Santi Cosenza.

“Mi sento sollevato perché sarebbe stata una grande beffa nei confronti della città – dichiara Cosenza -. Preciso che la nostra società ha sempre l’obiettivo di collaborare in serenità con l’amministrazione comunale. Siamo a disposizione per i lavori da svolgere, con la speranza di una concessione di lunga durata, perché vogliamo mettere in piedi una struttura accogliente per i nostri tifosi e gli ospiti. Uno stadio senza una copertura è un po’ brutto al giorno d’oggi effettivamente ma il nostro gruppo ha voglia di investire sul Riva“.

