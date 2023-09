Il Vado rinvigorito dalla vittoria pesante sul Ticino e un po’ scosso – ma difficile capire quanto visto che era nell’aria – dalla separazione da mister Renato Mancini affronterà domenica al Riva il neopromosso Albenga, nell’unico derby savonese della Serie D.

Siederà in panchina l’allenatore in seconda Fabrizio Grossi, secondo di mister Mancini e molto legato all’ambiente rossoblù perché allenatore in passato anche delle leve giovanili.

