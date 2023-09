Sostenibilità e sviluppo, al Salone Nautico la tavola rotonda di Spediporto guarda al futuro

Genova. Sempre maggiore attenzione per i progetti ESG (acronimo di Environmental, Social, Governance) partendo, per quanto riguarda il territorio ligure, dall’iniziativa di Spediporto per la Valpolcevera, con la Green Logistic Valley nella quale si innesta l’esperienza di agricoltura aeroponica della Fattoria di Pol.

E’ questo il cuore del dibattito che si è sviluppato nel corso della tavola rotonda, organizzata proprio da Spediporto, nell’ambito del 63° Salone Nautico di Genova e che ha offerto uno scenario completo delle prospettive legate a iniziative imprenditoriali sostenibili ed etiche.

