Struppa, crolla muro del campo da calcio: centinaia di persone ‘appiedate’. “Problema noto, c’era progetto pronto a partire”

Genova. Grossi blocchi di cemento crollati sulla strada, fango e un muraglione ancora pericolante che tiene in scacco decine di case, rimaste tagliate fuori dall’unica strada carrabile che le collega alla città. Questa la situazione in via Trossarelli, sulle alture di Struppa in Val Bisagno, dove una grossa frana ha invaso la sede stradale, bloccando il transito di veicoli e pedoni..

Al momento si segnalano diverse decine di case isolate, con circa 300 persone coinvolte. Tutta la macchina del soccorso attiva per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della zona. A crollare sulla carreggiata parte del muro di contenimento del campo sportivo nei pressi della chiesa di San Cosimo, già da tempo segnalato.

