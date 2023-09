Tante novità per la Baia Alassio: squadra femminile, Juniores e un consulente esterno per il settore giovanile

Alassio. Dopo una lunga estate la Baia Alassio Auxilium, società presieduta da Andreino Durante, ha iniziato una nuova stagione con rinnovato entusiasmo ed alcune novità tra le fila dei suoi tesserati. “L’ambizione e la voglia di far bene è palpabile – afferma Daniele Taverna, direttore sportivo della società alassina – Siamo pronti ad affrontare la nuova stagione sportiva in un ambiente sano e sereno. Inutile negare l’entusiasmo per la presenza di mister Gianni Di Guida, nostro consulente tecnico esterno, con cui ho un confronto diretto e costante. La collaborazione con Di Guida è sicuramente un punto chiave per la crescita del nostro settore giovanile”.

Mister Gianni Di Guida ha già seguito sul campo molte sedute di allenamento proposte dai tecnici e non solo, molto spesso è presente anche durante i tornei organizzati dalla Baia Alassio Auxilium: “Abbiamo ospitato 9 squadre di esordienti e sono previste 14 squadre di Pulcini per questo fine settimana . In attesa di chiudere i tornei autunnali del 30 settembre “Primi calci” e del 7 ottobre “Piccoli Amici” dove le adesioni sono in costante crescita”, aggiunge Taverna.

