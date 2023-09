Albenga, il Pd sulla nuova sede di via Roma: “Contenitore di idee pronto ad accogliere chiunque voglia fare politica per il territorio”

Albenga. “Punto di raccolta di firme ‘vere’ per problemi reali, vicinanza con il territorio e i cittadini, un contenitore di idee e di fermento socio-culturale: tutto questo è il nuovo circolo PD di Albenga di via Roma”. Lo afferma, in una nota, la segreteria ingauna del Partito Democratico.

“Da quando è stata inaugurata la nuova sede la frequentazione dello stesso, le iniziative e i momenti di confronto sono aumentati esponenzialmente a fronte dell’accessibilità, della visibilità e della multifunzionalità che i nuovi locali garantiscono – aggiungono i Dem ingauni – Adesso siamo ad un punto di svolta nel quale c’è sempre di più la necessità di una politica del confronto, delle idee, dei fatti e delle proposte visti anche i pietosi ‘circhi’ messi in piedi da altre forze che definire politiche farebbe impallidire i nostri avi che hanno coniato il termine”.

» leggi tutto su www.ivg.it