“Alberi Maestri Kids”, un magico sentiero nel bosco tra piccole prove, sguardi e ascolto

Prosegue il ricco programma di eventi di “Passeggiate narrative” del progetto “Una via, tanti cammini. La Via dei Monti e le sue diramazioni: intrecci di passi, intrecci di storie”, realizzato nell’ambito del bando “Territori in Luce” della Fondazione Compagnia S.Paolo di Torino.

Sabato 7 ottobre Madrignano Castello ospiterà “Alberi Maestri Kids”, performance itinerante in natura a cura di Campsirago Residenza, produzione Pleiadi, con soggetto e regia di Michele Losi. Si inizia alle ore 15.30 con replica alle ore 17.15 con appuntamento nel parcheggio sottostante il castello Malaspina di Madrignano. E’ necessario presentarsi mezz’ora prima dello spettacolo.

“Alberi Maestri Kids”, performance esperienziale per famiglie con bambini di età dai 4 ai 10 anni, ha la durata di sessanta minuti ed è uno spettacolo unico e singolare in cui le persone si riappropriano del rapporto con la natura e dove i bambini sono gli unici a cui è possibile la ricerca dell’Albero degli Alberi, donatore di semi e di bellezza da riportare nel mondo dei grandi. Per fare questo, da soli, devono affrontare numerose prove e percorrere un sentiero nel bosco, una sorta di viaggio di iniziazione.

Utilizzando le tecniche del teatro immersivo, i bambini avranno momenti di incontro con esseri straordinari, suoni registrati con il sistema bi-neurale e restituiti in cuffia. Saranno portati a vivere un’esperienza straordinaria, in cui la fascinazione performativa si mescolerà ad una vera e propria esperienza personale.

Un personaggio fiabesco, una sorta di pifferaio magico, guiderà i bambini in un percorso-spettacolo emozionante, una grande avventura attraverso il bosco e le sue creature. Racconterà di quando era bambino come loro e di un mondo lontano nel quale tutti gli alberi erano scomparsi. La guida accompagnerà i bambini, a cui verranno date delle speciali cuffie stereofoniche, lungo un percorso straordinario e stupefacente. I bambini saranno invitati tutti insieme a varcare la soglia tra il mondo degli uomini e quello degli alberi e incamminarsi in fila indiana su un sentiero magico. Sarà il sentiero stesso a parlare ai bambini e raccontare loro come sono fatti gli alberi. I bambini incontreranno radici viventi da dissetare, vedranno piccoli funghi spuntare dalla terra, conosceranno gli spiriti degli alberi, fino a comprendere il principio della vita sulla terra: i semi. Attraverso piccole prove, sguardi e ascolto i bambini compiranno un percorso di scoperta del mondo degli alberi per giungere, infine, ad incontrare il grande Albero degli alberi. E qui, la vita ricomincerà grazie ai bambini che riceveranno in dono dal grande gigante i suoi preziosi semi.

Biglietto unico a partecipante euro 5,00 euro con prenotazione obbligatoria

mail: media@zoecoop.it whatsapp 370 3734084

L’articolo “Alberi Maestri Kids”, un magico sentiero nel bosco tra piccole prove, sguardi e ascolto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com