Alvini lapidario: “Martedì serve una squadra diversa da oggi”

“La Reggiana ha vinto meritatamente perché sono stati più bravi di noi, ma è una sconfitta diversa rispetto a quella con il Como. Secondo me oggi non è stata una prestazione altrettanto brutta. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, ma ci sono grandi meriti degli avversari. Loro sono stati meglio di noi”. Lapidario Massimiliano Alvini nel finale della partita persa contro la Reggiana, che ha dominato in lungo e in largo.

Al di là delle disamine tecniche, lo Spezia non vinceva un contrasto e non prendeva mai una seconda palla. Questa squadra è coinvolta emotivamente? “La squadra si allena bene. Oggi in campo non è arrivata a fare quello che potevamo fare. Dal punto di vista caratteriale possiamo fare molto meglio. Non siamo quelli di oggi, ci vuole umiltà ambiziosa molto diversa da quella che abbiamo oggi messo in campo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com