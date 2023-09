Camogli: studenti in visita al Chiostro del santuario del Boschetto

Da Fabrizio Fancello

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2023 oggi pomeriggio, nel Chiostro del Santuario del Boschetto dove sono custoditi i preziosi ex voto marinari dell’ Ottocento, erano presenti alcuni allievi della V CNA del Nautico San Giorgio frequentanti a Camogli. Accompagnati dalla loro docente di Lettere Marta Riotti e dalla docente Corinna Pasini erano presenti Canella Filippo, Dell’Acqua Massimo, Giona Doddis Mantovani e Mario Meloni. Nella visita essi sono stati guidati dal Comandante Bruno Sacella (già Direttore del Museo Marinaro di Camogli) e dal volontario Giancarlo Tanfani, in rappresentanza dell’Associazione “Insieme per il Boschetto” (ideatrice, insieme all’ Amministrazione Comunale, degli eventi di queste giornate). Tale occasione, secondo gli organizzatori, è la più significativa per avviare le attività di apertura con gli allievi delle classi quinte, in quanto i ragazzi hanno modo di “vedere” la storia sotto una nuova luce ed imparano in contesti reali, mentre per la Prof. Riotti la nostra ricchezza d’arte, cultura e vocazione è un ulteriore spazio di crescita per i giovani.

