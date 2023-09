Cogorno: “Grazie alla protezione civile prontamente intervenuta a Paggi”

Da Claudio Toso

Con la presente vorrei pubblicamente ringraziare la Protezione Civile nella fattispecie l’Associazione Pro. Civ. LIguria di Cogorno presieduta da Solari Vinicio che in data 22.09.2023 è prontamente intervenuta presso la nostra proprietà Loc. Paggi di Carasco dove a causa delle forti piogge si è verificata una grossa frana staccatasi dal terrapieno della strada comunale. Nell’evento calamitoso che fortunatamente non ha causato danni a persone ma solo ingenti danni a una struttura adibita a garage a un’auto, nonché il cedimento di alcuni terrazzamenti con il conseguente abbattimento di piante ad alto fusto il tempestivo intervento e la grande professionalità del personale della Pro Civ ha evitato ulteriori conseguenze e aiutato notevolmente la nostra famiglia sia nell’immediatezza dell’evento che nelle ore successive, prodigandosi senza risparmio per la rimozione delle piante pericolosamente rimaste in bilico a seguito della frana evitando così di esporci a ulteriori e peggiori conseguenze. Una realtà Associativa come la Pro Civ di Cogorno da anni protagonista nel soccorso nel nostro territorio è una sicurezza per tutta la cittadinanza e noi rivolgiamo loro la nostra stima e riconoscenza per quanto ha fatto e farà per la nostra terra.

Si coglie l’occasione per ringraziare anche il Sindaco di Carasco, nonché i Vigili del Fuoco di Chiavari e i Carabinieri della Stazione di Carasco e tutti coloro che sono intervenuti nell’interesse della nostra famiglia per quanto occorso.

» leggi tutto su www.levantenews.it