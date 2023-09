Frijia: “15,5 milioni per il Felettino dal Fondo sviluppo e coesione”

Ieri la visita del presidente Giorgia Meloni al Salone nautico di Genova nel giorno dell’inaugurazione della 63ma edizione. “Da più di vent’anni un primo ministro italiano non veniva a visitare una delle rassegne nautiche più importanti d’Europa e del mondo. La presenza e le parole di Giorgia Meloni rappresentano un messaggio importante all’intera filiera dell’economia del mare, settore che da lavoro a oltre 200mila persone e produce per 7 miliardi di euro”, osserva, riporta l’agenzia LaPresse, Maria Grazia Frijia, parlamentare spezzina di Fratelli d’Italia e vice sindaco della Spezia. La tappa genovese del presidente Meloni è stata anche occasione per la firma del patto fra Governo e Regione Liguria per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), un accordo da oltre 265 milioni di euro di finanziamenti europei. “Fra le opere che il Fondo favorirà in tutta la Regione – aggiunge l’on. Frijia sempre a LaPresse – arrivano ottime notizie anche per la nostra città e per la nostra provincia con fondi dedicati a viabilità, cultura e sanità; oltre all’efficientamento della ciclovia tirrenica, gli investimenti saranno dedicati al Teatro Civico che potrà disporre di un milione di euro per la sua riqualificazione e, soprattutto, verrà sbloccato il cofinanziamento del nuovo ospedale del Felettino, al quale sono stati destinati ben 15,5 milioni di euro per finanziarne la progettazione”.

L’articolo Pronta la nuova stagione di prosa mentre il Teatro Civico si rifa il look proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com