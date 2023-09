La Giornata dei migranti si celebra a Gaggiola

Domani, domenica, alle 11, viene celebrata a Gaggiola, nel santuario francescano di Sant’Antonio, la Giornata delle persone migranti e rifugiate, dedicata quest’anno al tema “Liberi di scegliere se migrare o restare”. Il vescovo diocesano concelebrerà la Messa assieme al superiore del convento padre Gianluigi Ameglio, responsabile dell’ufficio “Migrantes” della diocesi, e ad altri sacerdoti. Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti concelebra la Messa insieme a padre Gianluigi Ameglio, superiore del convento e responsabile dell’ufficio “Migrantes”. Sono invitati al rito tutti i fedeli della città e della diocesi, ed in particolare le persone, oggi sempre più numerose, che

sono giunte in tutti questi anni da luoghi lontani. Alle varie comunità presenti, nel corso della celebrazione, sarà offerto uno spazio specifico per portare e per condividere con tutti le preghiere e i canti delle loro terre di provenienza.

