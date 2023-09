Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

Con una campagna di controlli sugli allacci delle condotte fognarie e di acqua piovana di abitazioni ed esercizi commerciali che ha preso il via nei giorni scorsi e che proseguirà per alcuni mesi, il Comune di Levanto e Acam Acque hanno iniziato la ricerca delle cause dei cattivi odori che anche la scorsa estate hanno interessato la parte del centro storico del paese che gravita attorno alle vie Garibaldi, 25 aprile, Varego e Dante.

