Genova. “Breve ma intenso”, come si dice. Una perturbazione in passaggio sulla Liguria ha portato anche a Genova, nella tarda mattinata di sabato 23 settembre, una serie di rovesci e grandinate con colpi di vento e di conseguenza disagi per il traffico. E non solo.

Il maltempo, non atteso di questa portata – ma già le previsioni di Limet parlavano stamani di possibile instabilità residua – è arrivato all’improvviso. Non erano state diramate allerte meteo di alcun genere da parte di Arpal.

