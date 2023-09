Nell’ambito dei festeggiamenti patronali di San Michele Arcangelo in Bottagna, l’Assessorato al turismo del Comune di Vezzano, assessore Nadia Lombardi, ha organizzato per martedì prossimo una serata di intrattenimento a ingresso libero e gratuito. L’appuntamento è con l’associazione culturale “Petali di Stelle”, che con il performer Leonardo D’Angelo e la sua Orchestrina proporrà al pubblico lo spettacolo “Me la canto e me le suonano”, un viaggio musicàl-teatrale nell’avanspettacolo italiano interamente ispirato al repertorio di Milva.

A bordo di questo carosello, in un caleidoscopio di immagini ed atmosfere suggestive, viaggiano pittori e modelle, macchiette e sciantose, maghi e trasformisti e la Pantera di Goro ruggirà ancora nel suo habitat naturale, il teatro.

Uno spettacolo con Leonardo D’Angelo (voce), Benedetta Matteoni(violino), Lorenzo Poletti (sax), Denis Dariy (fisarmonica), Marcello Marianetti (tastiera e direzione musicale), Simone Medas (light designer).

Appuntamento quindi martedì 26 settembre alle 21 presso il piazzale del centro sociale di Bottagna, dietro il Basko.

L’articolo “Me la canto e me le suonano”, a Bottagna un viaggio nell’avanspettacolo nel segno di Milva proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com