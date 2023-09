L’autunno è giunto e le piogge di stagioni incombono con tutto il corollario di insicurezze che il territorio porta con sè. A questo proposito i consiglieri comunali del Pd, Marco Raffaelli e Viviana Cattani, hanno proposto un’interpellanza che sarà discussa nel consiglio comunale di lunedì sera, a tema “Interventi di sfalcio e decespugliamento sponde torrente Dorgia”. Un tema non nuovo, visto che diversi lettori nei giorni scorsi hanno scritto a Cds per segnalare la questione: “Ci è stata segnalata dalla cittadinanza, attraverso materiale fotografico – scrivono i consiglieri – lo stato in cui si trovano le sponde del torrente Dorgia, nei tratti visibili dal ponte di Via Sarzana (nelle adiacenze della chiesa di Migliarina) e dal passaggio pedonale che collega Via Scopsi con Via del Canaletto. Dalle foto si evince chiaramente l’importante crescita di cespugli, arbusti e piante, al punto tale da ricoprire quasi interamente anche la visuale del torrente stesso. Lo stato delle sponde necessita quanto prima di interventi di sfalcio e decespugliamento ai fini del decoro e delle condizioni igienico sanitarie dei luoghi”.

L’articolo Migliarina, Raffaelli e Cattani: “Lo stato delle sponde del Dorgia necessita quanto prima di interventi di sfalcio e decespugliamento” proviene da Città della Spezia.

