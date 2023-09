Migranti, niente barricate ma scambio e aiuti: all’ex ostello del Righi “l’accoglienza che funziona”

Genova. Tra cinque mesi nascerà una bambina che si chiamerà Monica. Avrà la pelle scurissima, come quella dei genitori, migranti, arrivati da un paese del centro Africa. Mamma e papà hanno deciso di chiamare la figlia come la donna che, insieme ad altri cittadini e agli operatori di una cooperativa, si è presa cura di loro.

“Little Monica” potrebbe essere il simbolo dell’accoglienza che funziona. Dell’accoglienza che diventa inclusione e integrazione. Siamo all’ex Ostello della Gioventù del Righi, in via Costanzi, quartiere collinare di Genova.

