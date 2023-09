Negli spogliatoi del Manuzzi lungo confronto tra Macia, Alvini e la squadra

Un lungo confronto dopo il fischio finale di Spezia-Reggiana, come diversamente non sarebbe potuto essere. Dopo la debacle contro la squadra di Alessandro Nesta, negli spogliatoi del Manuzzi si è tenuto un lungo confronto tra Eduardo Macìa, il tecnico Massimiliano Alvini e la squadra. I risultati, ovviamente, non soddisfano il club, che sperava in una partenza ben diversa in questo inizio stagione, ma per il momento non sono previsti ribaltoni. Troppo vicina la prossima sfida, martedì contro il Brescia. La squadra resterà in ritiro in Romagna, per preparare la partita contro la squadra di Gastaldello, da cui la società si attende una risposta.

