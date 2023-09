Nikolaou dopo il confronto interno: “Serve mentalità da salvezza”

“Oggi siamo entrati in campo per provare a fare ciò che proviamo in allenamento. Loro ci uscivano su una o due giocate, nel primo tempo è stato difficile ma c’eravamo. Nella ripresa invece abbiamo preso un gol nei primi minuti e poi la partita non è più stata giocata come volevamo. Ci abbiamo provato con tutti noi stessi. E’ un momento difficile, dobbiamo uscirne tutti assieme con il lavoro”. Queste le parole di Dimitrios Nikolaou al termine di Spezia-Reggiana 1-2. Il capitano aquilotto ancora una volta diventa il volto che spiega una sconfitta. Arriva a partita finita da un’ora e mezza perché nello spogliatoio è andato in scena un lungo colloquio interno.

“Io non credo che non siamo stati presenti sull’agonismo. Non è che da Venezia a oggi sia cambiata la squadra. Dopo il gol preso è nata una nuova partita, ma nel campo ce l’abbiamo messa tutta. Non siamo stati ad aspettare gli avversari”. Poi un saggio di pragmatismo. “Ora dobbiamo guardare la realtà: ci prendiamo la responsabilità di fare meglio, dobbiamo ragionare come una squadra che punta alla salvezza. Conta fare anche un punto e capire in fretta la situazione”.

