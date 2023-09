Pieve Ligure: due elicotteri si alternano nelle ricerche del dispserso

Dalla Capitaneria di Porto di Genova Direzione marittima ligure

Ore 16. Sono riprese all’alba le ricerche di due giovani, uno di nazionalità ucraina e l’altro di origine polacca, cominciate ieri alle 21.15 circa dopo che la Capitaneria di porto di Genova aveva ricevuto segnalazione da un amico che era in loro compagnia con la quale denunciava che erano state travolte dalle onde mentre erano sugli scogli di Pieve Ligure e successivamente trascinati in mare.

Le operazioni di ricerca sono state coordinate dalla Capitaneria di porto di Genova e sospese alle 3 della notte, per poi riprendere alle prime luci della mattina con l’aiuto dell’elicottero Nemo della Capitaneria di porto che si è alternato con quello dei vigili del fuoco. alle ore 10.25 circa veniva avvistato un corpo al largo di Punta Vagno il quale veniva recuperato dalla motovedetta cp864. Veniva, altresì, emesso un avviso ai naviganti via radio su ch 69 al fine di informare gli stessi che sono in corso le ricerche di una persona dispersa ad opera dell’elicottero dei vigili del fuoco e di quello della guardia costiera che si alternano incessantemente sotto il coordinamento del 1° Mrsc di Genova.

» leggi tutto su www.levantenews.it