Porto di Andora, installata “gruetta” con tre basi per rendere agevole la discesa in barca su 3 pontili

Andora. Porto di Andora sempre più inclusivo. Mentre l’A.M.A. ha completato l’installazione di una gruetta con tre basi, su altrettanti pontili, per rendere agevole la discesa in barca delle persone portatrici di disabilità, al Salone Nautico di Genova il sindaco Mauro Demichelis, il presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola, l’amministratore delegato Silvia Garassino, il Circolo Nautico, la Andora Match Race e la Lega Navale, incontrano Marco Rossato, il primo velista in carrozzina che ha realizzato la circumnavigazione in solitaria dell’Italia, approdato alla fiera della nautica con il compagno di regata Igor Macera.

Andora ha presentato anche il WindFestival la più grande expo d’Italia dedicata agli action sport che prevede anche una gara di parawindsurf con atleti amputati e non vedenti. Ricco di stimoli il dialogo con Rossato e Macera.

» leggi tutto su www.ivg.it