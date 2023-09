Promozione, al Corrent è derby valbormidese: il live di Carcarese-Bragno

Carcare. Pareggio all’esordio, poi lo scorso turno una sconfitta: è partito seguendo lo stesso copione il campionato di Carcarese e New Bragno che questa sera si affronteranno al Candido Corrent.

La stagione è appena iniziata, ma questa per le due formazioni valbormidesi sarà la terza volta in cui si sfideranno: un mese fa al Paolo Ponzo l’andata dei sedicesimi di Coppa Italia, poi il ritorno a Carcare. In entrambe le gare sono stati i biancorossi ad avere la meglio, vincendo 0-3 e 4-1, risultati che hanno permesso alla squadra di Chiarlone di passare il turno.

