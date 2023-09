Pronta la nuova stagione di prosa mentre il Teatro Civico si rifa il look

Chi sceglierà di sposare Mirandolina? Cyrano, invece, sarà degno di essere amato? Che relazione hanno quelle due anime senza nome con il cosmo? E infine, qual è la funzione del teatro? Questi sono alcuni dei dilemmi che verranno sollevati dalla nuova stagione di prosa del Teatro Civico. Una programmazione che prevede la messa in scena di opere classiche, care alla tradizione, ma anche di novità, drammaturgie contemporanee, adattamenti da romanzi e rappresentazioni di maschere esclusivamente visive. Questo il mix poliedrico scelto dal direttore artistico Alessandro Maggi per replicare il successo dell’anno passato che ha registrato 630 abbonamenti e una presenza complessiva di 10.000 spettatori.

Si potrà vantare di avere assistito alla performance di artisti di primissimo livello sul piano nazionale, come. E ancora:, la compagnia deiInoltre, oltre ai, si potrà assistere a un evento speciale fuori abbonamento:, opera scritta e diretta da, che nella sua ricerca unisce l’attivismo alla drammaturgia per figure, portando in scena un monologo di fantascienza che ha riscontrato grande successo all’estero.

“Stiamo investendo molto anche a livello infrastrutturale – afferma il sindaco Pierluigi Peracchini -, a breve termineranno i lavori di efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi. Durante il periodo estivo verranno sostituite le poltrone e rifaremo la platea grazie a 1 milione di euro che verranno elargiti dal governo. Infatti, la stagione teatrale terminerà a metà maggio per poter iniziare i lavori in tempo e concluderli prima dell’inizio della stagione 2024-2025”. Insomma, una stagione che principalmente porterà in scena quei valori tipici del teatro borghese, ma che non vuole tradire il teatro classico e che, al tempo stesso, strizza l’occhio al nuovo. Perché la funzione del teatro è quella di farsi veicolo e insinuare il dubbio, attraverso l’attore, di interrogativi irrisolti. Allora non ci resta che fremere nell’attesa, seppur lontani dalla hybris e dalle passioni umane. Che si alzi il sipario!

Di seguito la programmazione completa:

SAB 11 – DOM 12 NOV Sonia Bergamasco in LA LOCANDIERA di Carlo Goldoni.

MER 06 DIC Lella Costa in LE NOSTRE ANIME DI NOTTE tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf.

MAR 19 – MER 20 DIC Massimo Popolizio in UNO SGUARDO DAL PONTE di Arthur Miller.

MAR 09 – MER 10 GEN Giuliana De Sio e Alessandro Haberin LA SIGNORA DEL MARTEDÌdi Massimo Carlotto.

SAB 20 – DOM 21 GEN Mummenschanz I musicisti del silenzio in 50 YEARS.

VEN 09 FEB Ambra Angiolini in OLIVA DENAROdal romanzo di Viola Ardone, drammaturgia e regia Giorgio Gallione.

SAB 24 – DOM 25 FEB Alessio Boni e Iaia Forte in ILIADE. IL GIOCO DEGLI DEI uno spettacolo del Quadrivio testo di Francesco Niccolini liberamente ispirato all’Iliade di Omero.

MAR 05 – MER 06 MAR Arturo Cirillo in CYRANO DE BERGERAC da Edmond Rostand.

MAR 12 MAR Massimiliano Gallo in AMANTI una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo.