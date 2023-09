Rapallo: Antonio Tajani, “Sui migranti serve un nuovo piano Marshall per l’Africa”

A due mesi dalla partecipazione al Convegno dei giovani di Confindustria a fine giugno scorso, Antonio Tajani è di nuovo a Rapallo. In visita a Genova per il Salone Nautico, il vice Premier, Ministro degli Esteri e leader di Forza Italia è stato gradito ospite del sindaco Roberto Bagnasco e del apdre, onorevole Roberto. Dopo un breve saluto al Consiglio comunale ed una visita al Porto Carlo Riva in ristrutturazione – visite anticipate da un fuori programma al Santuario della Madonna di Montallegro, Tajani è intervenuto alla rassegna “Rapallo Protagonisti”, dove è stato intervistato dal giornalista Roberto Arditi. sul tema “L’Italia in Europa”. L’evento si è tenuto sul lungomare di Rapallo, a lato del Chiosco della Musica.

