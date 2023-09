Riva Trigoso. Genoa Club e Civ: “Aiutiamo gli asili di Faenza”

Dal Genoa Club di Riva Trigoso

Questa mattina ci siamo recati in Emila Romagna, per consegnare i proventi della raccolta fondi

“Aiutiamo gli asili di Faenza”, realizzata dal nostro Genoa Club in collaborazione con il C.I.V.

Riva Trigoso.

Siamo riusciti a consegnare alle due strutture, la scuola dell’infanzia “Il Girasole” e l’asilo nido “L’isola

di Nim”, 700 € ciascuno, che saranno utilizzati per una nuova dotazione del materiale didattico e dei

giochi andati distrutti nell’alluvione dello scorso maggio.

Desideriamo ringraziare, oltre al C.I.V., anche il Genoa C.f.C. che ci ha supportato (con una maglietta

autografata, successivamente messa all’asta) nel raggiungere i 1.400 € complessivi della donazione.

Il ringraziamento più grande, ovviamente, va alle tantissime persone che hanno aderito con le offerte.

Questa iniziativa va ad aggiungersi alle tantissime altre, sempre a sfondo sociale, che hanno sempre

contraddistinto il Genoa Club Riva Trigoso nei suoi primi 34 anni di vita.

