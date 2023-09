SportAbility Day, 850 sorrisi per una grande festa sportiva inclusiva alla Sciorba

Genova. Ancora un grande successo di partecipazione e di emozioni per lo SportAbility day, giunto nel 2023 alla sua terza edizione sotto la regia dell’Associazione Stelle nello Sport in partnership con My Sport Sciorba con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e Fondazione Insuperabili Eco Eridania, il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Cip e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, Università di Genova, Ussi Liguria e Panathlon e la collaborazione del Municipio Media Valbisagno.

Oltre 850 ragazzi e ragazze con disabilità all’interno di uno Sciorba Stadium tirato a lucido dopo il rinnovo del manto e della piscina. Prima la sfilata per la cerimonia d’apertura, con tutte le associazioni in pista con la propria bandiera: ad aprire il “serpentone” di atleti, tecnici e dirigenti, i campioni paralimpici Francesco Bocciardo (Nuotatori Genovesi/Fiamme Oro) e Vittorio Podestà (“A Ruota Libera” Chiavari) insieme alla sincronetta Marta Cantero (Chiavari Nuoto), Vittoria Oliva (Tennistavolo Verzuolo), alle veliste Valia Galdi ed Eleonora Ferroni (LNI Chiavari e Lavagna), al canottiere Gian Filippo Mirabile (Sportiva Murcarolo), ad Andrea Modica (Art4Sport), Maurizio Lo Bartolo (canottaggio e subacquea), Agnese Spotorno (Cambiaso Risso Special Team), Bogdan Tadeusz Lawicki (My Sport Nuoto) e Andrea Azzarito (Nuotatori Genovesi).

