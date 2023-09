Trovato da un velista il corpo del disperso; oggi ricerca con i droni

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Sono iniziate ieri le ricerche di due dispersi in mare a Pieve Ligure, trascinati in mare da un’ondata. Questa mattina, un velista ha individuato una sagoma in mare e l’elicottero Drago VF ha confermato che si trattava di un corpo, con buona probabilità, di uno dei dispersi, successivamente recuperato dalla Capitaneria di Porto. Proseguiranno nel pomeriggio, anche con l’ausilio dei Droni dei SAPR VF (sistemi aeromobili pilotaggio remoto) le ricerche del secondo disperso.



