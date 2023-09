Amian è irriconoscibile: il termometro dell’effetto retrocessione

Se guardi lo Spezia non vedi Amian, ma se guardi Amian vedi lo Spezia. Parafrasando Del Bosque nella sua famosa considerazione su Busquets (‘Se guardi la partita non lo vedi, ma se guardi lui vedi la partita’), il terzino francese racconta oggi tutte le difficoltà degli aquilotti in questo campionato di serie B iniziato con un pareggio e quattro sconfitte. Si può passare in quattro mesi dall’annullare Theo Hernandez a farsi bruciare da Edoardo Pieragnolo? La risposta è sì.

La prima e doverosa considerazione è che il ventenne del Sassuolo, in prestito alla Reggiana, è un calciatore che va verso un brillante futuro grazie a doti che ieri pomeriggio al Manuzzi sono apparse evidenti già oggi. La seconda è che il francese Kelvin Amian è l’ombra del calciatore che aveva settato pochi mesi fa il suo standard sul riuscire a contenere Leao e oggi deve invece giocarsela con ragazzi che hanno la fame calcistica con cui lui arrivò in serie A dalla Ligue 2 due anni fa.

