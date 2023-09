Bragno batte Carcarese con le intuizioni del mercato. Mignone: “Che emozione anche da dirigente!”

Prima vittoria in campionato per il Bragno. Arrivata nel match più sentito ovvero nel derby valbormidese contro la Carcarese. Al “Corrent”, i biancoverdi hanno rimontato lo svantaggio iniziale siglato da Briano grazie alle reti di Amud e di Marini. Nel finale, brividi per il rigore concesso ai biancorossi ma parato da Rizzo.

Tanta emozione per il direttore generale Massimo Mignone nel vedere la sua creatura imporsi su un campo così difficile. “Ho costruito la squadra insieme ad Andrea Ferrari – commenta – . Sua è stata l’intuizione dell’attaccante Jovanov (dalla Prima Cat. piemontese ndr), che è stato un acquisto incredibile. Ieri è stato tra i migliori in campo se non il migliore in campo. Benissimo anche i due argentini. Amud è stato stratosferico, molto bene anche Risso. Abbiamo piazzato buoni colpi con questi tre fiori all’occhiello”.

» leggi tutto su www.ivg.it