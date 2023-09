Calcio/ Derby del Levante amaro per il Rapallo Ruentes: il Bogliasco vince in rimonta

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

PROMOZIONE GIRONE “B”, 3a GIORNATA:

RAPALLO RUENTES – BOGLIASCO 1 – 2

RETI: 4° Toscano Al. (RR), 28° Cappelletti (B), 34° Cappelletti (B)

ARBITRO: Sig. Luca Ugolini di La Spezia

SPETTATORI: 100 circa.

Sconfitta casalinga al “Macera” per il Rapallo Ruentes, al cospetto della capolista Bogliasco che ha dimostrato buone individualità e il suo giocatore migliore Cappelletti in giornata di grazia e davvero incontenibile. Dall’altro lato i ruentini hanno disputato un buon primo tempo, mentre sono notevolmente calati nella ripresa, anche per colpa delle condizioni fisiche non perfette di almeno 4-5 giocatori.

Eppure si era messa subito bene per i padroni di casa che passano in vantaggio già al 4° con Owusu che ruba palla ad un difensore avversario, palla ad Alessio Toscano che di piatto trafigge il portiere del Bogliasco, 1-0 per noi! Al 9° assist di Bulat per Cafferata, colpo di testa parato a terra. Al 15° cross da sinistra di Cappelletti per Pintus che da ottima posizione spara alto. Al 25° azione personale di Bulat il cui tiro da fuori sfiora il palo. Al 28° ecco il pareggio degli ospiti, Cappelletti si libera di un difensore rapallese e dal limite trafigge Bagnato, 1-1. Dopo soli sei minuti la situazione si ribalta e gli ospiti passano in vantaggio, cross di Camera, irrompe Cappelletti che raddoppia, 1-2. Al 40° da angolo Bagnato esce a vuoto, ma Lorefice di testa non ne approfitta. Duplice fischio dell’arbitro e squadre al riposo.

La ripresa è quasi un monologo del Bogliasco, al 49° Moretti entra in area e tira, Bagnato devia in angolo. Al 52° Chaves si gira in area ma il suo tiro sfiora il palo. Al 75° un tiro a girare di Cappelletti lambisce il sette, e due minuti più tardi lo stesso attaccante ospite irrompe in area e colpisce il palo. All’89° punizione di Trucco, colpo di testa di Parigi alto. Infine in pieno recupero al 93° tiro di Owusu da 30 metri viene parato.

» leggi tutto su www.levantenews.it