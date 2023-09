Calcio, Serie D. Fossati carica la squadra e i tifosi: “Bisogna elogiare questa squadra. Rigore? C’era fallo prima”

Albenga. Altro pareggio in casa Albenga contro il Vado. La squadra di Fossati ha dimostrato davanti ai suoi tifosi di che pasta sono fatti. Tanto agonismo condito da fraseggi e scatti tra le linee, con gli esterni pronti e reattivi a scattare su e giù sulle fasce ad ogni contropiede.

Dopo lo stop e la prima sconfitta in campionato contro l’Asti, si è rivista in campo una squadra con carattere e grinta: “Siamo molto soddisfatti di questa prestazione. Quando avremo più consapevolezza dei nostri mezzi, qualche partita riusciremo anche a portarla a casa. Avremmo potuto fare molti più gol, ma dobbiamo affrontare ancora un percorso di crescita: siamo una squadra giovane e soprattutto un gruppo nuovo. Tolti Mariani, De Benedetti e Anselmo gli altri giocatori non hanno mai giocato assieme. Bisogna trovare ancora la giusta coesione, loro in spogliatoio e lo spogliatoio con me. La scorsa partita li avevo un po’ pizzicati, oggi i pulcini hanno indossato l’elmetto e sono andati in guerra. Non posso pensare che la mia squadra non sia prima di ogni altra cosa cattiva, determinata e intensa. Non possono mai mancare queste variabili, sia in una che punta a vincere che soprattutto in una che punta alla salvezza. Il Vado ha sbagliato il rigore ma non mi interessa siccome non sarebbe dovuto nemmeno esistere: Lo Bosco si prende il fallo in area dopo averne causato uno letteralmente prima, non lo considero. D’altro canto posso dire che possediamo un portiere forte che ha parato il rigore e ci ha salvato in quella situazione. Dobbiamo ristudiare gli ultimi 10 minuti in superiorità numerica, per come si erano disposti potevamo arrivare in area più agevolmente, dovevamo creare qualcosa di più. Dobbiamo essere capaci ad essere un po’ più sereni in campo, ma fa parte del percorso di crescita. Volevo che i tifosi, accorsi in massa allo stadio, capissero la prova disputata dai miei ragazzi. Siamo in una nuova categoria, impossibile replicare il risultato dell’anno scorso per adesso. La squadra deve prendere questo pareggio come un punto importante, non come una risultato negativo, hanno fatto bene”.

