Cristoforo Colombo rivive con l’intelligenza artificiale, il progetto sbarca a New York

Liguria. Dopo la presentazione ufficiale sul palco di Ocean Race, il progetto Cristoforo Colombo rivive attraverso l’Intelligenza Artificiale sbarca a New York, dove è in corso l’assemblea generale delle Nazioni Unite, per essere presentato a una platea di qualificati imprenditori e professionisti nella sede del Consolato generale d’Italia in Park Avenue.

Nel corso dell’evento, organizzato in partnership con National Italian American Foundation (NIAF) che rappresenta 20 milioni di italo-americani nel mondo, si è parlato del futuro dell’intelligenza artificiale, anche attraverso l’intervista al digital twin del sindaco Marco Bucci e a quello di Cristoforo Colombo, già presentato durante Ocean Race.

