Dalla Liguria l’ultimo saluto a Napolitano: “Ciao Giorgio, presidente degli italiani”

Ieri sera il maxischermo allestito sulla facciata del Palazzo della Regione, in Piazza De Ferrari, si è acceso per ricordare la figura di Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica italiana, scomparso ieri all’età di 98 anni.

Sullo schermo, oltre ad un ritratto del presidente, la scritta “Ciao Giorgio, presidente degli italiani” e una frase pronunciata dallo stesso Napolitano: “Il tricolore, che ha accompagnato la travagliata storia del nostro Paese, ci ricorda come il popolo italiano ha saputo superare prove drammatiche e crescenti tensioni”.

