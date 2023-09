Fagiano scorrazza per la città e finisce in Via Chiodo tra gli stand di La Spezia Fantasy

Una presenza che non è passata inosservata, da fonti social, già alle 16, poi i tentativi di cattura. Il protagonista è un fagiano. E’ stato un pomeriggio curioso in città alla Spezia dove si è tenuta la due giorni “Spezia Fantasy” dove non sono mancati cosplay, illustratori, artisti e i viaggiatori del tempo dello steampunk. Certamente il centro era ricco di curiosità ma un’altra ha per un attimo rubato la scena agli eventi: lo scorrazzare del fagiano prima su Via Veneto, davanti alla Prefettura, poi in Via Chiodo dove le forze dell’ordine hanno provato a catturarlo per portarlo in un luogo più sicuro. A prima vista sembrerebbe un fagiano comune che solitamente, come riporta WWF, vive in ambienti freschi e umidi, con alternanza di incolti erbosi, prati, coltivi, zone boscate e cespugliate. Questi animali vengono anche utilizzati per la caccia e rilasciati nei boschi nei periodi primaverili per l’accoppiamento. La stagione venatoria è cominciata in Liguria lo scorso 17 settembre. Come accaduto anche in altre città italiane non è da escludere che il pennuto si possa essere allontanato dalla sua zona e abbia perso l’orientamento in città.

