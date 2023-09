Fungaiolo dispersi e escursionisti feriti: giornata di super lavoro per l’elisoccorso dei vigili del fuoco

Genova. Stagione dei funghi più belle giornate di fine stagione. Una somma che ha un solo risultato: soccorso persona. Ed infatti oggi è stata una giornata di super lavoro per i piloti dell’elisoccorso dei vigili del fuoco, chiamati per recuperare cinque diverse persone rimaste ferite e disperse nei boschi dell’entroterra genovese.

Due fungaioli sono stati recuperati all’interno del parco dell’Antola, dove si erano recati per una battuta di ricerca. Dopo pochi minuti, però, si sono trovati bloccati e spersi nel bosco, e hanno chiamato i soccorsi. Individuati dopo pochi minuti, sono stati raggiunti dai volontari del soccorso alpino e dal personale dei vigili del fuoco che ha attivato il recupero con l’elicottero.

In mattinata sono stati invece tre i diversi interventi di recupero di escursionisti feriti. Si tratta di tre persone che in diversi luoghi, tutti in zona Sestri Levante e Tigullio, si sono infortunate – una di loro ha riportato la frattura ad un braccio dopo una caduta – e per il trasporto all’ospedale è stato necessario l’intervento dal cielo.

Oltre a questo, per tutto il giorno, sono continuate purtroppo senza esito, anche le ricerche del secondo uomo disperso in mare nella notte di venerdì.