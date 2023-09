Lavagna: una giornata di grande impegno per 118 e pronto soccorso

Che la domenica appena trascorsa abbia fatto il pieno in Riviera lo si deduce anche dai soccorsi effettuati dal 118 che si riflettono poi su tutta la macchina organizzativa e in particolare sul pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Quasi trenta gli interventi per traumi occorsi per incidenti, infortuni da escursionismo, cadute in parte di anziani. Oltre venti, alcuni gravissimi, per crisi cardiologiche, respiratorie e neurologiche. Poi tutta un’altra serie di interventi per altre urgenze sanitarie.

