Natale: “Dall’Europa 16 milioni per il Felettino: si abbatta la quota di finanziamento privato”

“Apprendiamo che arriveranno dall’Europa 16 milioni di euro di finanziamento che la Regione Liguria destinerà al cofinanziamento del

nuovo ospedale Felettino della Spezia. Un passaggio di cui non è mai stata data comunicazione prima di oggi. La giunta venga in aula a

spiegarci se quei fondi saranno utilizzati per diminuire la quota di finanziamento privato per l’opera, in modo da abbassare il canone

annuale che ricadrà sulle spalle dell’Asl5 Spezzino per 25 anni”. E’ la nota con cui il consigliere regionale Davide Natale introduce

un’interrogazione firmata dal gruppo del Partito Democratico, depositata in queste ore.

“E’ necessaria trasparenza su un’opera così importante per la provincia spezzina, la cui formulazione lascia più di un dubbio in merito alla

sostenibilità globale a carico dell’azienda sanitaria pubblica – sottolinea Natale -. Se quei 16 milioni non andranno ad abbattere la

partecipazione privata, per cosa saranno utilizzati? Inoltre serve al più presto un aggiornamento sul rispetto dell’ultimo cronoprogramma

annunciato dalla giunta Toti. L’ospedale doveva essere concluso nell’agosto del 2022 dopo la posa della prima pietra avvenuta nel 2016.

Nell’agosto del 2022 ci fu detto che i lavori sarebbero partiti a gennaio del 2024 per terminare entro agosto 2027. A che punto siamo? Lo

abbiamo girato alla Giunta”.



