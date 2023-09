Interessante conversazione questa sera all’hotel Miramare di Rapallo, tra la giornalista e onorevole Ilaria Cavo e Roberto Arditti autore di “La Guerra in casa“. Dal G8 di Genova per arrivare alla guerra in un Ucraina passando dall’economia alla politica sino alle tecnologia e allo sport, Cavo e Arditti hanno intrattenuto e incuriosito un pubblico attento e partecipe. Ai due i complimenti del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco.

