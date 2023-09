Rischia di soffocare per un boccone di cibo: anziano salvato dai familiari e dal titolare del ristorante

La freddezza in un momento critico può salvare una vita. Lo sanno bene in un ristorante di Aulla dove all’ora di pranzo un anziano ha rischiato di soffocare per un boccone di cibo. L’uomo si trovava con la famiglia per condividere la domenica, improvvisamente ha smesso di respirare. Non c’era tempo da perdere e fin da subito il titolare dell’esercizio è intervenuto riuscendo, con l’aiuto dei familiari dell’anziano, a disostruire le vie respiratorie bloccate. La preparazione dei presenti, l’unione tra tutti, ha permesso di raccontare una storia a lieto fine. All’arrivo dei soccorsi l’anziano si era ripreso ed è stato accompagnato in ospedale a Pontremoli.

