Rugby/ Inaugurazione campo, ecco la cronaca giornalistica

Dall’ufficio stampa della Pro Recco

Quello del 23 e 24 settembre è stato un week end ricco di impegni e sorrisi per la Pro Recco Rugby. Sabato pomeriggio la Prima Squadra si è misurata con i livornesi Lions Amaranto in un test di novanta minuti suddiviso in diverse frazioni di gioco e concluso con il punteggio di 19-17 per gli Squali (tre mete pari, due trasformazioni a una). Domenica mattina è stato inaugurato ufficialmente il nuovo manto sintetico del Carlo Androne (nel frattempo anche omologato) alla presenza di diverse Autorità e in un clima di grande allegria ed entusiasmo.

» leggi tutto su www.levantenews.it