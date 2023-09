Salita degli Angeli, il cantiere sprofonda. La rabbia dei residenti: “Basta degrado”

Genova. Un fiume di pietre e detriti, con l’asfalto messo a coprire gli scavi che cede sotto il peso dell’acqua. Questo è lo spettacolo a cui in questi giorni hanno assistito impotenti i residenti di salita Angeli, storica e iconica creuza genovese dal 2016 tenuta in scacco da un cantiere legato al rifacimento della rete idrica.

Le foto scattate sul posto parlano da sole: “Giovedì i primi problemi – raccontano gli abitanti che hanno segnalato a Genova24 la situazione – quando l’acqua della pioggia non regimentata ha portato via praticamente tutto il pietrisco usato per il riempimento degli scavi. Un fiume di detriti che si è riversato su tutta la via, otturando completamente tombini e caditoie”.

