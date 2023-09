San Francesco Loano in testa alla classifica dopo le prime tre giornate. Totaro: “Pensiamo partita per partita”

Loano. Nove punti su nove e vetta del campionato in solitaria: la San Francesco Loano sta dimostrando di non essere una semplice neopromossa, ma una realtà ben più importante. E così, dopo Camporosso e Ceriale, anche la Praese cade contro la squadra di mister Cristian Cattardico. Decisivo, in questa gara, il calcio di rigore di Edoardo Totaro, tra i più giovani (è un classe 2004) ma anche tra i profili più interessanti della squadra.

Intervistato nel post partita, sottolinea l’ottimo avvio di campionato della San Francesco Loano: “Noi giovani stiamo lavorando bene – dichiara al termine del match -, così come stanno lavorando bene tutti. Abbiamo iniziato la stagione nel modo giusto e abbiamo meritato i tre punti di oggi“.

» leggi tutto su www.ivg.it