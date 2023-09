Sestri: due infortuni da escursionismo a Punta Manara, arriva l’elicottero Drago

L’allarme scatta nella tarda mattinata per un’escursionista di 61 anni feritasi a Punta Manara mentre percorreva via Giacomo Balbi. Arriva il 118 e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Nel frattempo, poco distante, un altro escursionista cade e si ferisce. I due pazienti non si conoscono, hanno però in comune il fatto di essersi entrambi infortunati a un braccio: una pare riportando una frattura, l’altro per una ferita. Le loro condizioni non sono assolutamente gravi. L’elicottero li trasporta alla piazzola di Sestri Levante da dove vengono trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Sono intervenute le pubbliche assistenze dei Volontari del soccorso di Sestri Levante e della Croce Rossa di Riva Trigoso.

