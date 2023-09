Tappe a Sarzana e Porto Venere per l’assessore allo Sport Ferro

L’assessore regionale allo Sport Simona Ferro in questi giorni sta facendo visitare e conoscere le eccellenze sportive della Liguria alla commissione di Aces Europe che sta valutando la candidatura della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025. I commissari Aces nell’arco di cinque giorni stanno visitando alcuni impianti sportivi del territorio da Ventimiglia a Sarzana per conoscere alcune realtà virtuose del panorama sportivo regionale.

Oggi pomeriggio il gruppo è stato a Sarzana per un doppio appuntamento.

Prima c’è stata la visita all’Hockey Sarzana al pala ockey che la Regione ha sostenuto economicamente per il restyling.

A seguire visita alla Cittadella dello sport dove c’è stato l’incontro con le società di Lunezia Volley, Sarzana Skating e Levante Sarzana di ginnastica. Ad accompagnare l’assessore è stata il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli.

“Anche a Sarzana il comitato è rimasto colpito. La nostra Regione è pronta a diventare assoluta protagonista nel 2025 dando seguito ai già prestigiosi riconoscimenti assegnati negli anni passati. Ricordo infatti che Recco fu Comune Europeo dello Sport nel 2022, il Tigullio e il Golfo Paradiso sono attualmente Comunità Europea dello Sport e Genova sarà Capitale Europea dello Sport nel 2024. La candidatura della Liguria nel 2025 vuole dare continuità a un percorso che trasformerà la nostra regione in un punto di riferimento per lo sport a livello nazionale e internazionale”.

In conclusione visita turistica anche a Portovenere accolti dal sindaco Francesca Sturlese.

